Turris ko a Monopoli: i padroni di casa vincono 3-1 (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuarta sconfitta nelle ultime cinque gare per la Turris che perde anche a Monopoli. I pugliesi si impongono meritatamente 3-1 dopo aver controllato la gara senza eccessivi affanni. Vantaggio biancoverde al 23? con Soleri che deposita in rete di testa su cross di Vassallo. Il raddoppio arriva al 43? con De Paoli, direttamente su calcio piazzato. Dopo il riposo la Turris prova a reagire ma subisce il terzo gol al 69?, quando Paolucci approfitta dell’assist di Soleri e batte Abbagnale. Cinque minuti più tardi arriva anche il gol dei corallini che accorciano le distanze con Giannone su punizione. Gli ospiti chiudono in dieci per l’espulsione in pieno recupero di Da Dalt. Per i campani un ko che brucia ma non compromette la rincorsa a una posizione play off. La squadra di Fabiano resta infatti a 28 punti, a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuarta sconfitta nelle ultime cinque gare per lache perde anche a. I pugliesi si impongono meritatamente 3-1 dopo aver controllato la gara senza eccessivi affanni. Vantaggio biancoverde al 23? con Soleri che deposita in rete di testa su cross di Vassallo. Il raddoppio arriva al 43? con De Paoli, direttamente su calcio piazzato. Dopo il riposo laprova a reagire ma subisce il terzo gol al 69?, quando Paolucci approfitta dell’assist di Soleri e batte Abbagnale. Cinque minuti più tardi arriva anche il gol dei corallini che accorciano le distanze con Giannone su punizione. Gli ospiti chiudono in dieci per l’espulsione in pieno recupero di Da Dalt. Per i campani un ko che brucia ma non compromette la rincorsa a una posizione play off. La squadra di Fabiano resta infatti a 28 punti, a ...

