Superman & Lois, la serie più attesa della DC, debutterà il 23 Febbraio 2021 (Di domenica 14 febbraio 2021) La Marvel non è la sola a offrire nuove serie nel 2021. La DC sta riportando Clark Kent sul piccolo schermo con Superman & Lois, l’ultima aggiunta al popolare Arrowverse, spin-off di Supergirl. Dopo il successo dell’introduzione di Tyler Hoechlin nel ruolo di Superman, The CW ha dato il via a una serie completamente nuova sull’eroe del Kansas, ma questa volta concentrandosi non solo sulla sua vita da supereroe, ma anche da marito e padre. Sinossi di Superman & Lois Questa volta la serie ci presenta un Superman già affermato come eroe di Metropolis e un Clark Kent giornalista, insieme a sua moglie Lois Lane. Ma come se non bastasse, in ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 febbraio 2021) La Marvel non è la sola a offrire nuovenel. La DC sta riportando Clark Kent sul piccolo schermo con, l’ultima aggiunta al popolare Arrowverse, spin-off di Supergirl. Dopo il successo dell’introduzione di Tyler Hoechlin nel ruolo di, The CW ha dato il via a unacompletamente nuova sull’eroe del Kansas, ma questa volta concentrandosi non solo sulla sua vita da supereroe, ma anche da marito e padre. Sinossi diQuesta volta laci presenta ungià affermato come eroe di Metropolis e un Clark Kent giornalista, insieme a sua moglieLane. Ma come se non bastasse, in ...

NicolaPorro : Ma che cavolo hanno chiamato Superman per fare la famiglia Adams. Speriamo bene. #totoministri - annaconcetta48 : @giorgio_gori Ricordalo ai tuoi amichetti! E già che ci sei raccomanda loro di non fare affermazioni di cui potrebb… - giusdange : @TUTTOJUVE_COM E io sono superman - SgrazX : A @AndreaOrlandosp... io capisco che nella vita si possa cambiare idea... ma nella vita! Non in un mese!!! E sottol… - ninabecks1 : @AndreaOrlandosp @cgilnazionale @CislNazionale @UILofficial E Superman? -