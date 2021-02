Speed skating, Mondiali 2021: Davide Ghiotto quarto nei 10000 metri, record del mondo di van der Poel (Di domenica 14 febbraio 2021) Ultima giornata di gare sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), sede dei Mondiali 2021 di Speed skating. Il pattinaggio pista lunga velocità chiude i battenti e l’Italia purtroppo non è riuscita a centrare l’obiettivo podio, andandoci vicina in questo day-4. Nei 10.000 metri uomini, infatti, Davide Ghiotto ha accarezzato il bronzo iridato nella prova più lunga e impegnativa. Il veneto, infatti, è giunto quarto con il crono di 12’57?235, a 2?5 circa dal terzo posto del russo Alexander Rumyantsev (12’54?746). Una prova ottima di Ghiotto, che avrebbe dovuto replicare il suo primato italiano di 12’53?63 per essere parte della top-3. Una gara di altissimo profilo, con lo svedese Nils van der Poel semplicemente ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Ultima giornata di gare sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), sede deidi. Il pattinaggio pista lunga velocità chiude i battenti e l’Italia purtroppo non è riuscita a centrare l’obiettivo podio, andandoci vicina in questo day-4. Nei 10.000uomini, infatti,ha accarezzato il bronzo iridato nella prova più lunga e impegnativa. Il veneto, infatti, è giuntocon il crono di 12’57?235, a 2?5 circa dal terzo posto del russo Alexander Rumyantsev (12’54?746). Una prova ottima di, che avrebbe dovuto replicare il suo primato italiano di 12’53?63 per essere parte della top-3. Una gara di altissimo profilo, con lo svedese Nils van dersemplicemente ...

