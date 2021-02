Sopralluogo di Bertolaso a Bergamo «Verifica per un hub vaccinale in Fiera»

(Di domenica 14 febbraio 2021) Covid, il consulente della Regione Lombardia ha visitato nel pomeriggio di sabato 13 febbraio gli spazi di via Lunga. Con lui il dg di Ats Massimo Giupponi: «Valutazioni in corso». Presente anche il direttore sanitario dell’Asst Papa Giovanni XXIII Fabio Pezzoli.

L'assessore al Welfare Letizia Moratti durante ilE la collaborazione e il lavoro di ... "Siamo a vostra disposizione - ha detto- i vostri facilitatori. Dobbiamo lavorare come un'...È l'impegno che Guidoha assunto nella sua prima uscita da consulente del Presidente ... La complessità della situazione è emersa dopo undei tecnici regionali insieme al geologo ...Un avviso pubblico per la creazione di un elenco di personale medico-sanitario volontario per l’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti-Covid: l’Ats di Bergamo fa la sua parte con un ...A Brescia il centro di via Morelli e un’altra sede, di quartiere, che non sarà la fiera, interessata da alcuni lavori; poi il bocciodromo... Scopri di più ...