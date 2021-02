Sergio Vecchio | il “nostos” nel colore

(Di domenica 14 febbraio 2021) Oggi nel terzo anniversario della scomparsa dell’artista diversi amici che hanno sostato nella sua “capanna di vetro” si ritroveranno in un video incontro per ricordarlo Di Olga Chieffi Nele nel segno diè scritto il diario della sua vita, memoria dell’antico e osservazione del presente, solitudine melanconica e partecipazione alla bellezza del mondo e della sua slavaguardia, segno e sogno ad inseguirsi nella sua diuturna attività, nelle sue opere alitanti di poesia, testimoni della sua mano sorretta da una ininterrotta felicità di visione, una feconda giovinezza espressiva, una fatale contiguità col dipingere. Inconfondibili e nuovi i valori della luce e dell’immagine della terra paestana che lo ha accolto, del mare, della sua storia, degli animali, da sempre soggetti amati dal Maestro, che sono divenuti luogo ...

