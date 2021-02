"Quando sparì Federico Caffè si pensò a una fuga", racconta un investigatore (Di domenica 14 febbraio 2021) AGI - Quello della scomparsa dell'economista Federico Caffè, il professore del premier Mario Draghi sparito nel nulla il 15 aprile 1987, è un caso rimasto irrisolto e a cui nessuno è mai riuscito a fornire anche un minimo indizio per la soluzione. Che fine ha fatto? Si è suicidato o magari, trovando rifugio in un monastero, si è volontariamente allontanato? Uno dei poliziotti impegnati nelle ricerche sembra propendere per l'ultima tesi. Docente di Politica economica e finanziaria della facoltà di Economia e Commercio dell'Università La Sapienza, Federico Caffè ha formato generazioni di economisti e manager del nostro Paese. È stato sotto i suoi insegnamenti che l'ex presidente della Bce Draghi, e attuale presidente del Consiglio, si formerà fino a laurearsi nel 1970. Quando scomparve, ... Leggi su agi (Di domenica 14 febbraio 2021) AGI - Quello della scomparsa dell'economista, il professore del premier Mario Draghi sparito nel nulla il 15 aprile 1987, è un caso rimasto irrisolto e a cui nessuno è mai riuscito a fornire anche un minimo indizio per la soluzione. Che fine ha fatto? Si è suicidato o magari, trovando rifugio in un monastero, si è volontariamente allontanato? Uno dei poliziotti impegnati nelle ricerche sembra propendere per l'ultima tesi. Docente di Politica economica e finanziaria della facoltà di Economia e Commercio dell'Università La Sapienza,ha formato generazioni di economisti e manager del nostro Paese. È stato sotto i suoi insegnamenti che l'ex presidente della Bce Draghi, e attuale presidente del Consiglio, si formerà fino a laurearsi nel 1970.scomparve, ...

