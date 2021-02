Pirlo non ci sta: «Il rigore? Ce ne sarebbero tre o quattro a partita» – VIDEO (Di domenica 14 febbraio 2021) Andrea Pirlo commenta il rigore concesso in Napoli Juve per una manata di Chiellini: le parole del tecnico bianconero In conferenza stampa, Andrea Pirlo ha commentato anche il rigore concesso in Napoli Juve per una manata di Chiellini su Rrahmani. Il tecnico non ci sta. rigore – «Non l’ho visto, ma se si danno rigori come questo ce ne sarebbero da dare tre o quattro a partite secondo quello che mi hanno detto i miei calciatori». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Andreacommenta ilconcesso in Napoli Juve per una manata di Chiellini: le parole del tecnico bianconero In conferenza stampa, Andreaha commentato anche ilconcesso in Napoli Juve per una manata di Chiellini su Rrahmani. Il tecnico non ci sta.– «Non l’ho visto, ma se si danno rigori come questo ce neda dare tre oa partite secondo quello che mi hanno detto i miei calciatori». Leggi su Calcionews24.com

