Live Non è la d’Urso streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 14 febbraio (Di domenica 14 febbraio 2021) Live Non è la d’Urso 2021 streaming e diretta tv: dove vedere il programma oggi, 14 febbraio Questa sera, domenica 14 febbraio 2021, va in onda una nuova puntata di Live Non è la d’Urso, il programma della domenica sera di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. In studio come sempre i personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca, che si racconteranno e si confronteranno in diretta. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, ... Leggi su tpi (Di domenica 14 febbraio 2021)Non è la2021tv:il programma, 14Questa sera, domenica 142021, va in onda una nuovadiNon è la, il programma della domenica sera di Canale 5 condotto da Barbara. In studio come sempre i personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca, che si racconteranno e si confronteranno in. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie alsentiment, chi guardapuò votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, ...

fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - fanpage : 'Il super ministero chiesto da Beppe Grillo non c'è. Noi non abbiamo votato per questo sulla piattaforma Rousseau'… - fanpage : Salvini contro #Ricciardi: “Lockdown totale? Non se ne può più” - Tommaso01271338 : RT @lanonimo10: Caro Tommy mi fanno male le dita, non vedo più nulla e non ho più una vita sociale da settembre. Come minimo alla festa del… - NonEvoluto : Non dimenticatevi la #Live di #Replay di questa sera, ore 21:00 sempre sul canale TY -