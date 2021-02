Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 14 febbraio 2021 (Di domenica 14 febbraio 2021) Torna domenica 14 febbraio 2021 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Torna anche questa domenica il seguitissimo salotto serale di Barbara D’Urso. Tra gli ospiti si parlerà della nuova famiglia di Walter Zenga. Rita Rusi? e Alba Parietti, le due cougar più trasgressive, affronteranno le cinque sfere. Atteso anche il confronto tra Francesco Baccini e Guenda Goria, per capire qual è la verità su Maria Teresa Ruta, concorrente del Grande Fratello Vip. Inoltre, Barbara D’Urso racconterà due casi clamorosi di tradimento a San Valentino. Live Non è la D’Urso ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) Torna domenica 14Non è la, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Torna anche questa domenica il seguitissimo salotto serale di Barbara. Tra glisi parlerà della nuova famiglia di Walter Zenga. Rita Rusi? e Alba Parietti, le due cougar più trasgressive, affronteranno le cinque sfere. Atteso anche il confronto tra Francesco Baccini e Guenda Goria, per capire qual è la verità su Maria Teresa Ruta, concorrente del Grande Fratello Vip. Inoltre, Barbararacconterà due casi clamorosi di tradimento a San Valentino.Non è la...

