Live Inter - Lazio 0 - 0, diretta: iniziata la partita a San Siro (Di domenica 14 febbraio 2021) 2'pt Pallonata per Correa , nel gelo di Milano. L'attaccante colpito dal pallone scagliato da Handanovic, rimane a terra qualche secondo. 1'pt Come previsto, Acerbi si è messo sul centrosinistra con ... Leggi su leggo (Di domenica 14 febbraio 2021) 2'pt Pallonata per Correa , nel gelo di Milano. L'attaccante colpito dal pallone scagliato da Handanovic, rimane a terra qualche secondo. 1'pt Come previsto, Acerbi si è messo sul centrosinistra con ...

Inter_Women : ? #FiorentinaInter LIVE! In diretta la gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia: forza #InterWomen ????? - Inter : ?? | LIVE Il prepartita di #InterLazio in diretta su @Inter_TV ?? #FORZAINTER ???? - FcInterNewsit : LIVE PRIMAVERA 1 - Sassuolo-Inter 2-3, Satriano completa la rimonta: i nerazzurri calano il tris - passione_inter : | 26' - Giallo per Lukaku, che non era tra i diffidati per questa gara #InterLazio 1-0 #SerieA LIVE - lloris1204 : RT @cmdotcom: #Inter-#Lazio, la #MOVIOLA LIVE: #Hoedt su #Lautaro, per #Fabbri è rigore #InterLazio -