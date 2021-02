L'Italia del XXI secolo: l'unica certezza è l'incertezza (Di domenica 14 febbraio 2021) Ogni analisi politica del 2021 in Italia, a cominciare da questa mia beninteso, dovrebbe essere preceduta da un disclaimer “Attenzione, la serie di fatti senza precedenti acclarati nel XXI secolo, rende queste righe infide, valutarle dunque con prudenza, grazie”. Quando, infatti, leggete i peana a Mario Draghi e ai suoi, pur validi ministri, il tecnocratico Vittorio Colao, il futuribile Roberto Cingolani, i civil servant indipendenti Marta Cartabia, Daniele Franco, Enrico Giovannini, Patrizio Bianchi, Maria Cristina Messa, fate attenzione alle mille difficoltà che avranno nel riformare, come chiede l’Europa in cambio dei sussidi, giustizia, pubblica amministrazione, sanità, scuola, clima economico del paese che stucca gli investitori internazionali, mercato del lavoro. Generazioni di leader, alcuni davvero validi e dotati di energia e preparazione, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 febbraio 2021) Ogni analisi politica del 2021 in, a cominciare da questa mia beninteso, dovrebbe essere preceduta da un disclaimer “Attenzione, la serie di fatti senza precedenti acclarati nel XXI, rende queste righe infide, valutarle dunque con prudenza, grazie”. Quando, infatti, leggete i peana a Mario Draghi e ai suoi, pur validi ministri, il tecnocratico Vittorio Colao, il futuribile Roberto Cingolani, i civil servant indipendenti Marta Cartabia, Daniele Franco, Enrico Giovannini, Patrizio Bianchi, Maria Cristina Messa, fate attenzione alle mille difficoltà che avranno nel riformare, come chiede l’Europa in cambio dei sussidi, giustizia, pubblica amministrazione, sanità, scuola, clima economico del paese che stucca gli investitori internazionali, mercato del lavoro. Generazioni di leader, alcuni davvero validi e dotati di energia e preparazione, ...

vonderleyen : Congratulazioni a Mario Draghi, nuovo Presidente del Consiglio. La sua esperienza sarà una risorsa straordinaria… - davidefaraone : Un sorriso per quelli che ieri accusavano Italia Viva di cercare “poltrone” e oggi ci deridono perché ne abbiamo me… - eucopresident : Congratulazioni al Presidente del Consiglio Mario Draghi per la formazione del nuovo governo in Italia. Congratul… - gettasofia : RT @GHINODITACCO18: Questa è una pagina del libro di Sallusti-Palamara che spiega bene in quali mani siamo in Italia ! - Mauri33910752 : RT @Misurelli77: Come andrà a finire Per il bene del Paese Abbiamo regalato l'Italia alla destra (Guardatevi i sondaggi,fra due anni si vo… -