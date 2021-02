L'imbarazzo di Maria De Filippi (Di domenica 14 febbraio 2021) Giovanna si è rivolta a C'è posta per te perché non vede la figlia Maria Rosaria da sei anni. La versione della figlia è molto diversa dalla sua. C’è posta per te, madre contro figlia: due versioni diverse su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 febbraio 2021) Giovanna si è rivolta a C'è posta per te perché non vede la figliaRosaria da sei anni. La versione della figlia è molto diversa dalla sua. C’è posta per te, madre contro figlia: due versioni diverse su Notizie.it.

chiamotuttiraga : mi sento in imbarazzo per Maria #CePostaPerTe - Ravo86 : Maria in imbarazzo #cepostaperte - andrea_pulina : L’imbarazzo di Maria si è appena seduto sul divano vicino a me! #cepostaperte - EireenViolet : Tommy e MT,il confronto: VIDEO?? MT'Mi aspettavo sostegno da voi o che me lo diceste in maniera ironica,invece mi a… - ariesyesimhere : Che imbarazzo, fintanto che Dayane nominava Maria Teresa la odiavate e ora invece amore cuori e fuori per lei, davv… -