Inter-Lazio, rigore ai nerazzurri e polemiche: proteste contro Fabbri (Di domenica 14 febbraio 2021) polemiche furibonde al Meazza dopo appena 20? minuti dall’inizio di Inter-Lazio, calcio di rigore ai nerazzurri e capitolini infuriati. Un match sempre molto sentito, quello che vede in scena Inter e Lazio. Le due squadre si stanno affrontando proprio in questi minuti, con i nerazzurri che sono andati in vantaggio al 22? minuti grazie alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 14 febbraio 2021)furibonde al Meazza dopo appena 20? minuti dall’inizio di, calcio diaie capitolini infuriati. Un match sempre molto sentito, quello che vede in scena. Le due squadre si stanno affrontando proprio in questi minuti, con iche sono andati in vantaggio al 22? minuti grazie alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - Inter : ?? | AGGIORNAMENTO Cambio di formazione nella Lazio: problemi per Radu, gioca Hoedt #InterLazio ???? #FORZAINTER - EnzoGuarino95 : RT @junews24com: Lautaro Hoedt, Fabbri non ha dubbi: rigore per l'Inter contro la Lazio - FOTO - - EuniceEbene : RT @InterMilanFRA: 22’ GOOOOOAAAAAALL LUKAKU ?? MON ROI, NOTRE ROI ???? Inter 1-0 Lazio -