Il virologo Broccolo a Tgcom24 | ' Chiediamo ad Aifa di poter usare AstraZeneca per gli over 55'

E' l'appello lanciato dal virologo Francesco Broccolo, che a Tgcom24 spiega: 'Questo vaccino non blocca la tramissione ma serve per evitare che il paziente finisca in terapia intensiva'.

E' l'appello lanciato dalFrancesco, che a Tgcom24 spiega: 'Questo vaccino non blocca la tramissione ma serve per evitare che il paziente finisca in terapia intensiva'. 'Se lo ...'Il vaccino AstraZeneca a dosi autorizzate - osserva ilFrancesco, dell'Università Milano - Bicocca - non protegge dall'infezione asintomatica e quindi non può essere utilizzato per ...E sulla fine della pandemia: "Siamo ben distanti. Ora abbiamo il Covid e nei prossimi anni avremo altri virus" ...Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Vaccino AstraZeneca anche per gli over 55. Interpellati dall'Adnkronos Salute, si sono pronunciati a favore dell'allargamento delle fasce d'età undici esperti del ta ...