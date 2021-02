Il Giornale ricorda quando Sugar Ray massacrò Jake La Motta, ma il Toro restò in piedi (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Giornale ricorda il massacro di San Valentino. Settant’anni fa oggi, il 14 febbraio 1951, Ray Sugar Robinson massacrò Jake La Motta, campione mondiale dei pesi medi, in un match di pugilato a dir poco crudele. «Vi giuro che se non ero mai passato attraverso un inferno, quella fu la volta buona». Lo ricordava così Jake. Il suo inferno furono i pugni di Sugar. L’incontro passò alla storia dello sport come un massacro. “Lo paragonarono a quello di 22 anni prima, nel famoso garage sulla Clark street di Chicago: là vennero impallinati sette uomini. Qui, sulla West Madison Street, non molto lontana dal garage, un mercoledì notte, Robinson scaricò mitragliate di uppercut e ganci su quell’uomo. I cassieri contarono 14.802 spettatori per un ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 febbraio 2021) Ilil massacro di San Valentino. Settant’anni fa oggi, il 14 febbraio 1951, RayRobinsonLa, campione mondiale dei pesi medi, in un match di pugilato a dir poco crudele. «Vi giuro che se non ero mai passato attraverso un inferno, quella fu la volta buona». Lova così. Il suo inferno furono i pugni di. L’incontro passò alla storia dello sport come un massacro. “Lo paragonarono a quello di 22 anni prima, nel famoso garage sulla Clark street di Chicago: là vennero impallinati sette uomini. Qui, sulla West Madison Street, non molto lontana dal garage, un mercoledì notte, Robinson scaricò mitragliate di uppercut e ganci su quell’uomo. I cassieri contarono 14.802 spettatori per un ...

