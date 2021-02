I cinema in Corea del Sud affittano le loro sale ai gamers per affrontare le perdite (Di domenica 14 febbraio 2021) I cinema della Corea del Sud hanno iniziato ad affittare le loro sale ai gamers con l'obiettivo di tamponare le perdite provocate dalle restrizioni imposte per l'emergenza sanitaria. In Corea del Sud i cinema hanno iniziato ad affittare le sale ai gamers con l'obiettivo di tamponare le perdite provocate dal Covid. In modo particolare, BBC News ha costruito un approfondimento sull'esperienza di alcuni gamers che, per due ore, hanno affittato una sala appartenente alla catena di CGV. Il parere di Eui Jeong Lee non può che essere positivo. La ragazza di 25 anni siede al centro di una sala da 200 posti insieme ai suoi amici e si gode il videogame soprattutto grazie agli effetti sonori ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 febbraio 2021) Idelladel Sud hanno iniziato ad affittare leaicon l'obiettivo di tamponare leprovocate dalle restrizioni imposte per l'emergenza sanitaria. Indel Sud ihanno iniziato ad affittare leaicon l'obiettivo di tamponare leprovocate dal Covid. In modo particolare, BBC News ha costruito un approfondimento sull'esperienza di alcuniche, per due ore, hanno affittato una sala appartenente alla catena di CGV. Il parere di Eui Jeong Lee non può che essere positivo. La ragazza di 25 anni siede al centro di una sala da 200 posti insieme ai suoi amici e si gode il videogame soprattutto grazie agli effetti sonori ...

