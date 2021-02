Gazzetta: il Milan è un’inguardabile controfigura della squadra capolista (Di domenica 14 febbraio 2021) La Gazzetta dello Sport fa a pezzi il Milan, stracciato ieri per 2 reti a 0. Definisce quello offerto dalla squadra di Italiano “uno spettacolo di calcio studiato e ragionato”. Era già stato evidente, ma mai così. “Finisce 2-0 ma i gol potevano essere anche tre, forse quattro, mentre il Milan neanche tira in porta, inguardabile controfigura della bella squadra con la miglior media punti da un anno. Probabilmente è un episodio, ma adesso a Pioli servono risposte”. Il match, scrive la rosea, “è tutto di Italiano”. “Meglio non chiedersi dove siano i confini tra meriti e demeriti, significherebbe ridimensionare il meccanismo a orologeria dello Spezia“. Non c’è un giocatore, nella squadra ligure, “che non sia superiore al dirimpettaio. Non c’è uno dello ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 febbraio 2021) Ladello Sport fa a pezzi il, stracciato ieri per 2 reti a 0. Definisce quello offerto dalladi Italiano “uno spettacolo di calcio studiato e ragionato”. Era già stato evidente, ma mai così. “Finisce 2-0 ma i gol potevano essere anche tre, forse quattro, mentre ilneanche tira in porta, inguardabilebellacon la miglior media punti da un anno. Probabilmente è un episodio, ma adesso a Pioli servono risposte”. Il match, scrive la rosea, “è tutto di Italiano”. “Meglio non chiedersi dove siano i confini tra meriti e demeriti, significherebbe ridimensionare il meccanismo a orologeria dello Spezia“. Non c’è un giocatore, nellaligure, “che non sia superiore al dirimpettaio. Non c’è uno dello ...

