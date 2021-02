Due agenti pestano un uomo e sua figlia | proteste e arresti a Linares in Andalusia

(Di domenica 14 febbraio 2021) di Marco Santopadre Sono stati arrestati l'agente e il viceispettore della Policía Nacional che venerdì pomeriggio, mentre erano in borghese e fuori servizio, hanno aggredito e picchiato une sua ...

ilriformista : 'Somministrare tamponi periodicamente a detenuti, personale penitenziario ed operatori sanitari' @AntigoneOnlus… - fabiobellentani : RT @globalistIT: - allegra134 : RT @ilriformista: 'Somministrare tamponi periodicamente a detenuti, personale penitenziario ed operatori sanitari' @AntigoneOnlus @HandsOff… - Fusillide : RT @ilriformista: 'Somministrare tamponi periodicamente a detenuti, personale penitenziario ed operatori sanitari' @AntigoneOnlus @HandsOff… - annamaria_ff : RT @ilriformista: 'Somministrare tamponi periodicamente a detenuti, personale penitenziario ed operatori sanitari' @AntigoneOnlus @HandsOff… -

Ultime Notizie dalla rete : Due agenti

Il Piccolo

Sabato isono stati arrestati ma molte centinaia di abitanti di Linares hanno manifestato contro la brutale e ingiustificata aggressione Per disperdere la manifestazione sono intervenuti i ...I media locali riportano minimo quattro accoltellamenti, di cuimortali: l'identità dell'assassino è ancora sconosciuta. La polizia locale ha deciso di schierare 500, distribuiti tra le ...Sono stati arrestati l'agente e il viceispettore della Policía Nacional che venerdì pomeriggio, mentre erano in borghese e fuori servizio, hanno aggredito e picchiato un uomo e sua figlia ...Covid, 48 agenti e 20 detenuti positivi nelle carceri della Campania: l'allarme del garante per i detenuti della Campania ...