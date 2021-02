Draghi usa il metodo Conte? Speranza chiude le piste da sci, la Lega mette in dubbio il Governo (Di domenica 14 febbraio 2021) Che senso aveva cambiare Governo? Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo 2021, data di scadenza del Dpcm del 14 gennaio 2021. Allo stesso tempo il Ministro ha affermato che “il Governo si impegna a compensare al più presto gli operatori del settore sciistico con adeguati ristori”. “Non si può continuare con il ‘metodo Conte’, annuncio la domenica e chiusura il lunedì, ad opera del trio Ricciardi-Arcuri-Speranza. Serve un cambio di passo e rispetto per la gente di montagna e per chi lavora, oltre a rimborsi veri e immediati: al di là di Speranza, appena riconfermato ministro, è necessario un cambio di squadra a livello tecnico”. Così in una nota i capigruppo ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 14 febbraio 2021) Che senso aveva cambiare? Il Ministro della Salute, Roberto, ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo 2021, data di scadenza del Dpcm del 14 gennaio 2021. Allo stesso tempo il Ministro ha affermato che “ilsi impegna a compensare al più presto gli operatori del settore sciistico con adeguati ristori”. “Non si può continuare con il ‘’, annuncio la domenica e chiusura il lunedì, ad opera del trio Ricciardi-Arcuri-. Serve un cambio di passo e rispetto per la gente di montagna e per chi lavora, oltre a rimborsi veri e immediati: al di là di, appena riconfermato ministro, è necessario un cambio di squadra a livello tecnico”. Così in una nota i capigruppo ...

