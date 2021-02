Donne del Pd in rivolta contro l’esclusione dai ministeri | “Basta con la sottomissione ai maschi”

(Di domenica 14 febbraio 2021) L’amarezza scatenata dalla mancanza di ministre nella compagine dem è palpabile: dei 23 ministri 15 sono uomini, 8, di cui solo 3 con portafoglio e tutte tecniche. E una specifica del Pd. Nicola Zingaretti prova a rimediare, con esiti non entusiasmanti, spiegando che ci si rifarà con i sottosegretari. “Ledel Pd sono ancora sottomesse, è il momento di andare a rivendicare la guida del partito”, sostiene Rosy Bindi, in un’intervista a La Stampa. “Mi dispiace molto, ora immagino che ci sarà un bilanciamento con i viceministri e i sottosegretari nell’affidamento delle deleghe, ma è chiaro che è una grande ferita. Considerando che le forze che hanno dato vita al Pd sono quelle che tradizionalmente si sono battute per la parità, è chiaro che l’assenza distride molto”, prosegue la presidente della Commissione ...

lauraboldrini : Buon lavoro al #GovernoDraghi che ha davanti grandi sfide. Difficile però nascondere l'amarezza: nessuna ministra… - chiaragribaudo : Poche donne in questo governo. Nessuna del @pdnetwork. Mettiamo sempre la parità di genere nei documenti e poi la n… - you_trend : L'età media del nuovo governo è di 55 anni Gli uomini sono 17 (68%), le donne 8 (32%) - BomprezziMarco : RT @raffaellapaita: “È il caso della parità di genere su cui i democratici da anni discettano ma che solo con il nostro Governo ha visto il… - Monna_Lisa_Bean : @giuliocavalli Qui però il motivo sta tutto nel contatto fisico e sulla questione 'matrimoniale' A differenza del r… -

Arrivare ad avere quindi una donna come segretario del partito: "Sì, penso che sia il momento per le donne di candidarsi alla guida dei partiti". Ma rivolge una critica interna anche alle democratiche: "C'è anche una debolezza delle donne del partito che non hanno avuto volontà o modo di occupare uno loro spazio per costruire una leadership.