Crotone-Sassuolo | Stroppa | “Salvezza? Sono il primo a crederci”

Leggi su sportface

(Di domenica 14 febbraio 2021) “Se crediamo nella? Stiamo scherzando, certamente sì. Oggi abbiamo fatto partita di sacrificio e non abbiamo mai mollato nonostante le ingenuità. Il campionato è sempre in salita non è semplice: cisempre meno partite ma la squadra è viva, ci crede ed è positiva.io il”. Lo ha dichiarato il tecnico del, Giovanni, dopo la sconfitta contro il. “Potevamo fare meglio – ha detto l’allenatore dei calabresi ai microfoni di Sky Sport – abbiamo avuto un paio di occasioni ma non era facile prendere campo contro uncosì. Cosa cambia ora? Nulla, c’è solo una partita in meno fino alla fine. Per i gol mancati, potevamo essere più cattivi. Abbiamo sofferto tanto, il ...