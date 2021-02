Crotone – Sassuolo 1-2 | Berardi e Caputo puniscono i rossoblu

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 14 febbraio 2021) Nella XXII giornata di Serie A ilospita ilallo stadio Ezio Scida in una sfida tra due squadre in crisi. I padroni di casa non vincono da 3 turni consecutivi e vogliono invertire la rotta per conquistare punti salvezza. Stessa situazione, se non peggio, per ilche non vince addirittura dal 6 gennaio e che vuole assolutamente conquistare i 3 punti per scalare posizioni in classifica. Cronaca diIn avvio di partita è ila controllare il gioco ma sono i neroverdi a portarsi in vantaggio al 14? conche spiazza Cordaz con un rasoterra sul primo palo. L’attaccante calabrese continua il suo trend positivo con i, contro cui ha segnato 3 gol e prodotto 2 assist nelle 4 sfide ...