Cragno: "Abbiamo tutto il tempo per risalire. Dobbiamo restare sereni ed equilibrati"

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha parlato così dopo il ko contro l'Atalanta a Sky Sport: "Sicuramente dopo una prestazione come quella odierna uscire con zero punti aumenta la delusione. Dobbiamo prenderne atto, ma mancano ancora 16 partite e c'è tutto il tempo per risalire. Venerdì ci aspetta una partita importante e non Dobbiamo fare altro che pensare a vincere. Essere equilibrati, in questo periodo, aiuta molto. Gli episodi non ci stanno girando a favore, cerchiamo di restare sereni perché è l'unica soluzione per uscirne".

Foto: Twitter Cagliari
L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

