Baccini lascia lo studio a Live-Non è la d’Urso | la lezione a Guenda Goria

danydomenici : @LiveNoneladUrso Ma ha ragione Baccini ... fate pena ! Barbara lascia fare!! Se difendi i bugiardi come la ruta e l… - GraziaDeNicola1 : Grande Baccini, lascia sto' circo. #noneladurso - iamsalvonic : Baccini lascia lo studio???? #noneladurso @LiveNoneladUrso #Baccini #Ruta #RUTAS #ruters #mtrvip - Concett99423159 : @LiveNoneladUrso Baccini te lo ridico. Fuggiiiiiiiiiiii e torna a fare quello che hai sempre fatto egregiamente, lascia fare sti premi Oscar - Stefani10421694 : Baccini insopportabile quando parla sempre e solo lui e quando non si lascia interrompere. Ha paura ad incontrare G… -

Ultime Notizie dalla rete : Baccini lascia

... 'Ma cosa cambiava? Io l'ho fatto per non darti un altro dolore dopo Malgioglio e, ma poi ... Anche in Studio la figlia Guenda siandare a uno sfogo accorato dopo ben 22 nomination della ...'Siamo rimasti basiti da quello che ci ha raccontato su. E' stata un'impressione di tutti', ... Tommaso, Rosalinda e Zelletta candidati per la finale - La catena di salvataggiin lizza ...Guenda Goria e Francesco Baccini si confrontano a “Live Non è La D'Urso”. Un faccia a faccia fra Francesco Baccini e Guendalina Goria, dopo che il cantante è entrato ...Francesco Baccini, ospite a Live – Non è la d’Urso, è tornato a parlare di Maria Teresa Ruta che al Grande Fratello Vip ha lasciato intendere che con il cantante, in un lontano passato, ha avuto una l ...