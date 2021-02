Verissimo oggi | ospiti del 13 febbraio 2021

(Di sabato 13 febbraio 2021), sabato 13, alle 16.00, tornerà in ondasu Canale5, con una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare glisarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.13, gliSilvia Toffanin intervisterà Francesco Sarcina, che presenterà la sua autobiografia dal titolo Nel mezzo, in cui racconterà per la prima volta la sua vita, fatta di luci ombre. Poi una storia di amicizia che dura da più di cinquant’anni, una lunga carriera nel mondo della musica: in studio Riccardo Fogli e Dodi Battaglia. E ancora,del talk show di Canale 5 tre donne accumunate da una grande forza d’animo: Melissa Satta, Elena Santarelli e Jò Squillo. A ...

...il dramma della droga dal quale ora è finalmente uscito Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Sarcina (@frasarcina) Anche oggi torna Silvia Toffanin e il suo Verissimo, in onda, sabato 13 febbraio, su Canale 5 a partire dalle 16. Ospiti in studio Dodi Battaglia e Riccardo Fogli, pronti a raccontare ai microfoni di Silvia Toffanin la loro lunga