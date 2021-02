Tommaso Zorzi: i fan chiedono l’aiuto di Fedez. La replica del rapper (Di sabato 13 febbraio 2021) Fedez tifa per Tommaso Zorzi In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Tommaso Zorzi. Come sappiamo, dopo la fine della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 5, l’influencer ha minacciato di lasciare la casa, ed è anche arrivato ad aprire la porta rossa. Tuttavia gli altri concorrenti hanno prontamente fermato Zorzi, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 13 febbraio 2021)tifa perIn queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato. Come sappiamo, dopo la fine della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 5, l’influencer ha minacciato di lasciare la casa, ed è anche arrivato ad aprire la porta rossa. Tuttavia gli altri concorrenti hanno prontamente fermato, L'articolo proviene da Novella 2000.

fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - Greta09336740 : RT @Melanthera1: Voi ve lo ricordate che una settimana fa Tommaso Zorzi, in seguito al lutto di Dayane, ha proposto agli altri vip di abban… - EireenViolet : Tom vuole abbandonare il GF Vip: autori bloccano la porta – VIDEO Ad impedire la sua uscita però, oltre alla presen… - zorzi_style : @oggiammareyee Volete far arrivare Tommaso in finale? L'unico modo che purtroppo abbiamo è quello dei ????. Aprite il… - ANGYS25373106 : Questo è Tommaso Zorzi! -