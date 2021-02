Stasera in tv | oggi 13 febbraio 2021 | C' è posta per te e Io sono tempesta

(Di sabato 13 febbraio 2021) Qualii palinsesti televisivi diin TV?sabato 13abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie, trasmissioni di intrattenimento e informazione. Ecco cosa vedere in televisione.in tv sabato 13La programmazione della serata di sabato 13è ampia. Da un nuovo appuntamento con C'èper te con al timone Maria De Filippi allo show A grande richiesta - Parlami d'amore dedicato alla musica, in onda su Rai1. Se avete voglia di guardare una pellicola d'animazione che accontenta tutta la famiglia c'è Cattivissimo me 3 su Italia1 oppure la commedia Iocon Marco Giallini. In alternativa, ...

chetempochefa : 'Non sarei l'uomo che sono oggi senza la donna che vent'anni fa ha accettato di sposarmi: Michelle non ti ho mai am… - SenCalKapimi96 : RT @RossyFerro: Selin incinta o meno, chiusura o meno, poco importa al momento. Stasera diamo il nostro contributo sia qui che su YouTube.… - Francescovic17 : @EROS01813189 Nemmeno io,a pranzo tiro il collo a una di Barbera barricata,poi oggi pomeriggio basta,fino a stasera....promesso - dory_dorynush : RT @RossyFerro: Selin incinta o meno, chiusura o meno, poco importa al momento. Stasera diamo il nostro contributo sia qui che su YouTube.… - DanaCristina : RT @RossyFerro: Selin incinta o meno, chiusura o meno, poco importa al momento. Stasera diamo il nostro contributo sia qui che su YouTube.… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera oggi

ComingSoon.it

Perugia, 13 febbraio 2021 " È stata emessauna nuova ordinanza regionale che prevede che i comuni di Lugnano in Teverina, Attigliano, Calvi dell'Umbria e Montegabbione, già dacon la firma dell'ordinanza, non saranno più soggetti ...Dobbiamo essere bravi a continuare una stagione stupenda che ci ha visti e ci vede protagonisti, quello che è successopuò succedere. Non penso che la panchina dovesse dare di più, è ...Che cosa ci riserverà il terzo appuntamento di C’è posta per te? Quali storie racconterà Maria De Filippi, padrona di casa del ...Le Canzoni è la newsletter quotidiana che ricevono gli abbonati del Post, scritta e confezionata da Luca Sofri (peraltro direttore del Post): e che parla, imprevedibilmente, di canzoni. Una per ogni s ...