Serie B | 23a giornata | i risultati delle 14

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo l’incredibile vittoria del Pisa sul campo del Monza (2-0) ed il pareggio in Salernitana-Vicenza (1-1), laB ha visto scendere in campo altre partite in questa 23adel campionato cadetto. Ecco come sono andate tutte le partiteore 14:00.B: vittorie per Lecce, Cittadella e Venezia Solo vittorie esterne in queste partite14 dellaB. La 23a, infatti, certifica nel suo svolgimento una strana propensione ai colpi esterni. Dopo il Pisa, infatti, anche le compagini del pomeriggio hanno conquistato l’intera posta in palio giocando lontano dalle proprie mura amiche. Il Venezia inguai ancor di più il Pescara: la squadra lagunare, infatti, segna un goal per tempo e condanno ancor di più i pescaresi. Lo sfortunato autogoal ...