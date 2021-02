Sassuolo, De Zerbi: «Altro che tiki taka. Presto torneremo brillanti» (Di sabato 13 febbraio 2021) Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla alla vigilia della gara contro il Crotone. Ecco le dichiarazioni del tecnico Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla alla vigilia della gara contro il Crotone. SEGNALI DI RIPRESA – «Credo che ci siano degli elementi che fanno pensare che torneremo brillanti. Caputo, ad esempio, abbiamo fatto delle valutazioni fisiche in settimane e siamo in crescita rispetto a 15-20 giorni fa. Defrel sta meglio e per noi è un giocatore molto importante. Djuricic e Traorè stanno meglio. Abbiamo perso Boga ma abbiamo recuperato Berardi. Ci sono elementi per pensare che da qui a breve potremo tornare a essere quelli di inizio campionato e della fine dello scorso campionato. Bisogna però accettare dei momenti in cui non si è al 100%». POCHI GOL ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Roberto De, allenatore del, parla alla vigilia della gara contro il Crotone. Ecco le dichiarazioni del tecnico Roberto De, allenatore del, parla alla vigilia della gara contro il Crotone. SEGNALI DI RIPRESA – «Credo che ci siano degli elementi che fanno pensare che. Caputo, ad esempio, abbiamo fatto delle valutazioni fisiche in settimane e siamo in crescita rispetto a 15-20 giorni fa. Defrel sta meglio e per noi è un giocatore molto importante. Djuricic e Traorè stanno meglio. Abbiamo perso Boga ma abbiamo recuperato Berardi. Ci sono elementi per pensare che da qui a breve potremo tornare a essere quelli di inizio campionato e della fine dello scorso campionato. Bisogna però accettare dei momenti in cui non si è al 100%». POCHI GOL ...

