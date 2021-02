Questi tecnici, foglia di fico del governo Draghi (Di sabato 13 febbraio 2021) Il golpe bianco della scorsa settimana si è concluso venerdì 12 febbraio, anno I° della restaurazione neo-orleanista (ossia – come in quella precedente – la fine della fase turbolenta di superamento dell’Ancien Regime, sancita dal ritorno in sella di reduci che – secondo Tocqueville – “non avevano imparato niente, non avevano scodato niente”); recentissimi accadimenti carichi di significati. Magari palesi smascheramenti di menzogne e imbrogli, diventati verità di fede grazie alla costante ripetizione spudorata. E non mi riferisco tanto alla “fantasiosa” narrazione dell’avvento prossimo venturo di un presunto “governo dei migliori”, che le autorevoli penne di questa testata si sono giustamente premurate di seppellire nell’irrisione. Semmai dovrebbe essere ormai evidente anche agli occhi di pasdaran e talebani la malcelata verità che tante volte ha condannato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Il golpe bianco della scorsa settimana si è concluso venerdì 12 febbraio, anno I° della restaurazione neo-orleanista (ossia – come in quella precedente – la fine della fase turbolenta di superamento dell’Ancien Regime, sancita dal ritorno in sella di reduci che – secondo Tocqueville – “non avevano imparato niente, non avevano scodato niente”); recentissimi accadimenti carichi di significati. Magari palesi smascheramenti di menzogne e imbrogli, diventati verità di fede grazie alla costante ripetizione spudorata. E non mi riferisco tanto alla “fantasiosa” narrazione dell’avvento prossimo venturo di un presunto “dei migliori”, che le autorevoli penne di questa testata si sono giustamente premurate di seppellire nell’irrisione. Semmai dovrebbe essere ormai evidente anche agli occhi di pasdaran e talebani la malcelata verità che tante volte ha condannato ...

