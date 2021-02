Previsioni Meteo 13 febbraio, neve a bassa quota: allerta gialla in 9 regioni (Di sabato 13 febbraio 2021) Le Previsioni Meteo per l’Italia di sabato 13 febbraio sono totalmente nel segno della perturbazione atlantica guidata dal vento gelido Burian: neve fino a quota zero, pioggia intensa e temperature sempre in discesa. Il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile per gestire la situazione avversa ha emesso un avviso di allerta gialla Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna. Il Bollettino della protezione civile Secondo il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri 12 febbraio e valido fino alla mezzanotte di oggi, 13 febbraio è stato emessa un’allerta gialla su Abruzzo, Lazio, ... Leggi su ck12 (Di sabato 13 febbraio 2021) Leper l’Italia di sabato 13sono totalmente nel segno della perturbazione atlantica guidata dal vento gelido Burian:fino azero, pioggia intensa e temperature sempre in discesa. Il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile per gestire la situazione avversa ha emesso un avviso diAbruzzo, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna. Il Bollettino della protezione civile Secondo il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri 12e valido fino alla mezzanotte di oggi, 13è stato emessa un’su Abruzzo, Lazio, ...

