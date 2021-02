Paura per Ancelotti, la figlia mette in fuga i ladri (Di sabato 13 febbraio 2021) Pomeriggio di Paura per Carlo Ancelotti: due ladri si sono introdotti in casa e hanno portato via una cassaforte In campo le cose vanno decisamente bene per Carlo Ancelotti a Liverpool, fuori però il manager dell’Everton ha vissuto un pomeriggio complicato. Venerdì, infatti, due ladri si sono introdotti nella sua abitazione a Crosby, portando via Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 13 febbraio 2021) Pomeriggio diper Carlo: duesi sono introdotti in casa e hanno portato via una cassaforte In campo le cose vanno decisamente bene per Carloa Liverpool, fuori però il manager dell’Everton ha vissuto un pomeriggio complicato. Venerdì, infatti, duesi sono introdotti nella sua abitazione a Crosby, portando via Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

MasterChef_it : 'Non dovreste mai aver paura del fallimento' Ciao Max, resterai per sempre nella storia di #MasterChefIt ?? - nzingaretti : Non possiamo lasciare ai giovani un’Italia dove il segno più è solo davanti alla voce ‘debiti’. Non possiamo lasc… - Agenzia_Ansa : Paura per Valerio Massimo Manfredi: trovato esanime in casa a Roma, probabile intossicazione da monossido di carbon… - Anthonj0 : RT @Frances52779614: 'Perché scrivo? Per paura che si perda il ricordo della vita delle persone di cui scrivo. Per paura che si perda il ri… - aurora26010 : RT @martyisbackk: #TZVIP Giulia che fa la vittima e dice “tu sei stato cattivo per settimane con me e io ti ho regalato la finale” È inut… -