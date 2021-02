Pagelle Spezia Milan | TOP e FLOP del primo tempo VOTI

(Di sabato 13 febbraio 2021) I top ee iai protagonisti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Gyasi: CalhanogluAl termine del match. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Sassuolo-Spezia 1-2, le pagelle: Caputo fa il suo. Gyasi e Provedel guidano i liguri - Spezia_1906 : ?? Grande prestazione delle Aquile al Mapei ?? I giudizi dei quotidiani sull'impresa ?? - OdeonZ__ : Sassuolo-Spezia, le pagelle: Ricci è ovunque, 7; Haraslin evanescente, 5 - Dalla_SerieA : Sassuolo-Spezia, le pagelle: Ricci è ovunque, 7; Haraslin evanescente, 5 - - infoitsport : Sassuolo-Spezia, le pagelle: Ricci è ovunque, 7; Haraslin evanescente, 5 -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Spezia

Calcio News 24

NAPOLI - JUVENTUS 1 - 0 ( highlights -) 31' rig. Insigne NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario ... che contro loscende in campo sapendo di poter ...... con losono sicuramente tre punti che ci mancano, così come in altre partite. Abbiamo ... 'Guardiola? Quando è morto mio padre mi ha chiamato" Serie A Napoli - Juve 1 - 0,: Meret super, ...Napoli Juve 1-0, partita della 22a giornata del campionato di serie A. I bianconeri regalano un tempo e perdono 3 punti fondamentali nella corsa scudetto. Ronaldo e Chiellini i peggiori Brutto stop ne ...Fantacalcio pagelle 22° giornata di andata del Campionato di Serie A 2020-2021: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori ...