Napoli Juventus, Pirlo: "Perso per un episodio dubbio. A parti inverse…" (Di sabato 13 febbraio 2021) Napoli Juventus – La Juventus, dopo una serie di partite senza sconfitta perde a Napoli contro la squadra di Gattuso. Netto passo indietro della squadra di Pirlo che dopo aver centrato la finale di Coppa Italia, fallisce un'altra gara importante in campionato. Il tecnico Andrea Pirlo a fine gara ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito ecco le sue dichiarazioni in merito alla sconfitta di Napoli. Napoli Juventus, le parole di Pirlo LA PARTITA – "Non abbiamo mai preso un tiro in porta, abbiamo perso per un episodio dubbio. Abbiamo creato tanto, peccato per il risultato".

