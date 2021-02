Milan, Romagnoli: «Colpa nostra. Ora riscattiamoci a Belgrado» (Di domenica 14 febbraio 2021) Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro lo Spezia: le sue dichiarazioni Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro lo Spezia. PRESTAZIONE – «Stasera abbiamo sbagliato partita, è Colpa nostra. Non siamo stati bravi né ad attaccare e né a coprire. Dobbiamo reagire e dimostrare sin da subito di non essere questi. Pensavamo al derby? Non credo, pensiamo sempre partita per partita e avremo modo di rifarci subito giovedì sera». EUROPA LEAGUE – «Loro sono stati bravissimi a fare un pressing altissimo, gli facciamo i complimenti e hanno meritato la vittoria. Ora pensiamo all’Europa League che è un nostro obiettivo e poi penseremo anche ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Alessio, difensore e capitano del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro lo Spezia: le sue dichiarazioni Alessio, difensore e capitano del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro lo Spezia. PRESTAZIONE – «Stasera abbiamo sbagliato partita, è. Non siamo stati bravi né ad attaccare e né a coprire. Dobbiamo reagire e dimostrare sin da subito di non essere questi. Pensavamo al derby? Non credo, pensiamo sempre partita per partita e avremo modo di rifarci subito giovedì sera». EUROPA LEAGUE – «Loro sono stati bravissimi a fare un pressing altissimo, gli facciamo i complimenti e hanno meritato la vittoria. Ora pensiamo all’Europa League che è un nostro obiettivo e poi penseremo anche ...

