Merkel e Macron: 'Con Draghi per costruire un'Europa più forte' (Di sabato 13 febbraio 2021) La presidente della Commissione Ursula von der Leyen parla di 'risorsa straordinaria'. Gli auguri di Sanchez e Kurz. Lunedì debutto di Daniele Franco nell'Eurogruppo di Bruxelles

