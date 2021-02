Melissa Satta a Verissimo: “Vi prego lasciatemi in pace” (Foto) (Di sabato 13 febbraio 2021) Melissa Satta a Verissimo, bellissima, serena, felice di potere guardare al futuro, racconta che la separazione da Boateng risale a mesi prima del loro post di dicembre (Foto). Legge il post che entrambi hanno condiviso sui social. Un post scritto insieme: “Ormai eravamo separati da mesi, è andata così è stata la storia più importante della mia vita e basta. Ora sto bene e ho voglia di prendere la mia vita in mano come mamma e come donna, devo essere me stessa”. Melissa Satta non vuole più cambiare per gli altri, vuole un altro figlio: “Ho 35 anni, mio figlio 7 ad aprile, sono tradizionale, credo molto nel matrimonio e questa cosa è stata un dolore enorme che devo ancora superare, che ho dentro e sicuramente anche lui”. La showgirl confida il coraggio di averlo fatto e così oggi sono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 13 febbraio 2021), bellissima, serena, felice di potere guardare al futuro, racconta che la separazione da Boateng risale a mesi prima del loro post di dicembre (). Legge il post che entrambi hanno condiviso sui social. Un post scritto insieme: “Ormai eravamo separati da mesi, è andata così è stata la storia più importante della mia vita e basta. Ora sto bene e ho voglia di prendere la mia vita in mano come mamma e come donna, devo essere me stessa”.non vuole più cambiare per gli altri, vuole un altro figlio: “Ho 35 anni, mio figlio 7 ad aprile, sono tradizionale, credo molto nel matrimonio e questa cosa è stata un dolore enorme che devo ancora superare, che ho dentro e sicuramente anche lui”. La showgirl confida il coraggio di averlo fatto e così oggi sono ...

