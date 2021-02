Lombardia in zona gialla, ma Fontana invita alla prudenza (Di sabato 13 febbraio 2021) “Anche questa settimana la Lombardia è stata confermata in fascia gialla. Una buona notizia per tutti, che deve spingere a guardare con fiducia al futuro, ma anche ad agire con grande senso di responsabilità per evitare che ogni sforzo venga vanificato”, ha commentato il presidente di regione Attilio Fontana. Anche il vicepresidente ed assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti ha espresso la sua positività e soddisfazione, ma invita i Lombardi alla cautela: “Purtroppo le varianti sono presenti in Lombardia con una percentuale pari al 30% riscontrata nei tamponi positivi, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane al 60/80%, esattamente come sta accadendo in altri Paesi”. Tuttavia, dà una rassicurazione ai cittadini: “Tale ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 13 febbraio 2021) “Anche questa settimana laè stata confermata in fascia. Una buona notizia per tutti, che deve spingere a guardare con fiducia al futuro, ma anche ad agire con grande senso di responsabilità per evitare che ogni sforzo venga vanificato”, ha commentato il presidente di regione Attilio. Anche il vicepresidente ed assessore al Welfare della RegioneLetizia Moratti ha espresso la sua positività e soddisfazione, mai Lombardicautela: “Purtroppo le varianti sono presenti incon una percentuale pari al 30% riscontrata nei tamponi positivi, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane al 60/80%, esattamente come sta accadendo in altri Paesi”. Tuttavia, dà una rassicurazione ai cittadini: “Tale ...

Petecchio : @FanForFun Confindustria è il male. Non ha mai pensato al benessere del lavoratore di che stiamo parlando? La manca… - AmoBergamo : #Bergamo La Lombardia resta in zona gialla per un pelo: indice Rt a 0.97 (a 1 si diventa arancioni) - RedazioneLaNews : #Milano Milano e la Lombardia restano in zona gialla: ecco la decisione del Ministero - frenkevita : Lombardia, Garavaglia (Lega): “Governo paghi danni per zona rossa sbagliata nel dl ristori” - frenkevita : @Noiconsalvini Lombardia, Garavaglia (Lega): “Governo paghi danni per zona rossa sbagliata nel dl ristori” -