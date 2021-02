La frase sbagliata su D' Orazio | silenzio dei Pooh in studio | disastro e imbarazzo dalla Toffanin

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 febbraio 2021) Dodi Battaglia e Riccardo Fogli sono stati ospiti di Silviaa Verissimo. Ovviamente non poteva mancare un omaggio a Stefano D', venuto a mancare negli scorsi mesi a causa del coronavirus: il suo decesso ha sconvolto il mondo dello spettacolo e milioni di italiani che sono cresciuti e hanno vissuto con i. Al termine del servizio mandato in onda su Canale 5 per commemorare il noto batterista, sono passati diversi secondi di profondoche sono stati poco televisivi, ma che hanno restituito la pesantezza del momento. “Come sta andando questo dolore?”, ha chiesto con tatto lainterrompendo il. “È stata una brutta cosa, davvero inaspettata - ha risposto Dodi - è come quando viene a mancare un genitore, non è che vivi il lutto e poi non ...