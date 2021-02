Il Commissario Montalbano è finito, l’ultimo romanzo di Camilleri non arriverà su Rai1 (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Commissario Montalbano si è concluso. A dirlo è uno degli attori della fiction, Peppino Mazzotta che in un’intervista al settimanale Gente pare aver confermato la chiusura di una delle fiction italiane più amate e longeve. In onda da più di vent’anni, Il Commissario Montalbano è stato uno dei cavalli di battaglia di Rai1, capace di catturare l’attenzione di milioni di spettatori anche se mandato in onda in replica. Nel 2019, c’è stato l’addio ad alcune figure cardine della fiction. A pesare più di tutte, la morte di Andrea Camilleri, lo scrittore di Empedocle da cui è stato tratto l’adattamento televisivo. Poi c’è stata la scomparsa di Alberto Sironi, storico regista che ha diretto tutte le puntate. In quelle circostanze, il protagonista Luca Zingaretti aveva dichiarato di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilsi è concluso. A dirlo è uno degli attori della fiction, Peppino Mazzotta che in un’intervista al settimanale Gente pare aver confermato la chiusura di una delle fiction italiane più amate e longeve. In onda da più di vent’anni, Ilè stato uno dei cavalli di battaglia di, capace di catturare l’attenzione di milioni di spettatori anche se mandato in onda in replica. Nel 2019, c’è stato l’addio ad alcune figure cardine della fiction. A pesare più di tutte, la morte di Andrea, lo scrittore di Empedocle da cui è stato tratto l’adattamento televisivo. Poi c’è stata la scomparsa di Alberto Sironi, storico regista che ha diretto tutte le puntate. In quelle circostanze, il protagonista Luca Zingaretti aveva dichiarato di ...

