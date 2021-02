Fiorentina, Prandelli: 'Mettiamo la Sampdoria con l'acqua alla gola' (Di sabato 13 febbraio 2021) FIRENZE - "Sappiamo quale sia il nostro campionato: ogni partita è importante. Speriamo di vincere per mettere anche loro con l'acqua alla gola. Nessuna squadra può considerarsi fuori. Ci sono due ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 13 febbraio 2021) FIRENZE - "Sappiamo quale sia il nostro campionato: ogni partita è importante. Speriamo di vincere per mettere anche loro con l'. Nessuna squadra può considerarsi fuori. Ci sono due ...

