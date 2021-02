De Siervo: «Diritti tv? Siamo a metà del guado. Possibile che una partita vada in chiaro» (Di sabato 13 febbraio 2021) L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Radio 2. Ha parlato dell’assegnazione dei Diritti tv, la cui discussione è stata rinviata. «Per l’assegnazione dei Diritti tv Siamo a metà del guado. Sono rimasti in lizza due operatori e i loro progetti sono all’attenzione dei presidenti. Vengono approfonditi gli aspetti economici, ma sono importanti anche quello editoriale, e distributivo, che sono valutati e verificati con attenzione. E’ evidente che elemento chiave per la scelta sarà la garanzia che tutti possano vedere comodamente le partite sul divano di casa propria». De Siervo ha parlato della possibilità che una delle partite sia in chiaro. «Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche la possibilità ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 febbraio 2021) L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Radio 2. Ha parlato dell’assegnazione deitv, la cui discussione è stata rinviata. «Per l’assegnazione deitvdel. Sono rimasti in lizza due operatori e i loro progetti sono all’attenzione dei presidenti. Vengono approfonditi gli aspetti economici, ma sono importanti anche quello editoriale, e distributivo, che sono valutati e verificati con attenzione. E’ evidente che elemento chiave per la scelta sarà la garanzia che tutti possano vedere comodamente le partite sul divano di casa propria». Deha parlato della possibilità che una delle partite sia in. «Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche la possibilità ...

