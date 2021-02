Bardonecchia, maxi tamponamento: 20 automobilisti intrappolati, ci sono 2 vittime (Di sabato 13 febbraio 2021) Disastroso incidente tra Torino e Bardonecchia, sulla A32, dove le condizioni meteo e le strade ghiacciate hanno causato un maxi tamponamento. sono almeno 20 le automobili che sono state coinvolte, con decine di persone rimaste ferite, alcune in gravi condizioni. Ci sono 2 vittime che, secondo le prime indiscrezioni, sarebbero un uomo e una donna. Il maxi tamponamento è avvenuto durante l’esodo per il week end verso le case in montagna. maxi tamponamento sulla A32 tra Bardonecchia e Torino maxi tamponamento nei pressi di Salbertrand, sulla A32 tra Torino e Bardonecchia, a poca distanza dalla galleria di Serre la Voute. A causa ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 13 febbraio 2021) Disastroso incidente tra Torino e, sulla A32, dove le condizioni meteo e le strade ghiacciate hanno causato unalmeno 20 le automobili chestate coinvolte, con decine di persone rimaste ferite, alcune in gravi condizioni. Ciche, secondo le prime indiscrezioni, sarebbero un uomo e una donna. Ilè avvenuto durante l’esodo per il week end verso le case in montagna.sulla A32 trae Torinonei pressi di Salbertrand, sulla A32 tra Torino e, a poca distanza dalla galleria di Serre la Voute. A causa ...

