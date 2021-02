Ascolti tv | Il cantante mascherato 2 i ritocchini non servono | è crisi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 13 febbraio 2021) Terza sfida tra Il2 e il GF VIP 5: come saranno andate questa volta le cose? Ce lo rivelano i dati auditel relativi aglidel 12 febbraio 2021 che ci raccontano come è andata la serata del venerdì. Nulla da fare purtroppo per il programma di Milly Carlucci che non decolla, anzi. Si perdonostrada facendo e i numeri condannano questa seconda edizione. Milly Carlucci possiamo dirlo, ha sentito tutta la pressione dello share in caduta libera, nonostante Rai 1 la passata settimana ha battuto il Grande Fratello VIP 5 ( tra le puntate meno viste del reality). Ma che bisognasse fare qualcosa, a prescindere daglidi Canale 5, era cosa certa. E allora ecco che si cambia tutto, si stravolge il meccanismo, si cambiano gli equilibri. Arriva Al Bano ma non solo. Si ...