Ariano Irpino, follow up: i risultati dello studio condotto da Asl, Izsm e Azienda dei Colli

Tempo di lettura: < 1 minuto

La popolazione di Ariano Irpino risultata colpita dal Coronavirus ha conservato una memoria anticorpale. Questo l'interessante risultato raggiunto grazie ad uno studio incentrato sulla resistenza della memoria immunitaria, condotto dall'ASL in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e l'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli. Un percorso di indagine meticoloso conclusosi a gennaio 2021 che ha coinvolto gli oltre 750 soggetti residenti ad Ariano Irpino che a maggio scorso si erano ammalati di Sars-Cov2. La ricerca è stata condotta sottoponendo la popolazione a controlli periodici per la verifica della presenza nel tempo degli anticorpi contro il Coronavirus nel sangue.

