Allerta gelo e neve, scattano i piani dei Comuni per i senza fissa dimora: i numeri da contattare per fare segnalazioni (Di sabato 13 febbraio 2021) Soltanto ieri un senzatetto è morto per ipotermia a Torino. Lo stesso è successo a Milano il 3 febbraio, vicino alla stazione di Porta Garibaldi. E, da novembre a oggi, anche a Roma, Genova, Sassari, Firenze. Un’emergenza alla quale i Comuni italiani tentano di rispondere ogni anno con i piani anti-freddo, che prevedono interventi sul territorio, un aumento dei posti letto disponibili e numeri di telefono a cui è possibile chiamare per segnalare chi è in stato di necessità. Il ruolo dei cittadini sarà decisivo proprio in questi giorni, in cui è prevista un’ondata di gelo in gran parte del Paese. Anche perché, come racconta un volontario della Comunità di Sant’Egidio, quest’anno “c’è stato un aumento dei senza fissa dimora, perché la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Soltanto ieri untetto è morto per ipotermia a Torino. Lo stesso è successo a Milano il 3 febbraio, vicino alla stazione di Porta Garibaldi. E, da novembre a oggi, anche a Roma, Genova, Sassari, Firenze. Un’emergenza alla quale iitaliani tentano di rispondere ogni anno con ianti-freddo, che prevedono interventi sul territorio, un aumento dei posti letto disponibili edi telefono a cui è possibile chiamare per segnalare chi è in stato di necessità. Il ruolo dei cittadini sarà decisivo proprio in questi giorni, in cui è prevista un’ondata diin gran parte del Paese. Anche perché, come racconta un volontario dellatà di Sant’Egidio, quest’anno “c’è stato un aumento dei, perché la ...

