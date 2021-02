Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 febbraio 2021)12 FEBBRAIOORE 19.05 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODEFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD. IN INTERNA CODE TRA LA CASSA E LA A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DA PORTONACCIO ALLA TENGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN DIREZIONE OPPOSTA SI RALLENTA TRA TOGLIATTI AL RACCORDO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA NEI DUE SENSI TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NOMENTANA CON CODE DA SANT’ALESSANDRO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULLA COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA PER I CANTIERI ATTIVI RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLAFIUMINICNO TRA ...