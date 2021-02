Vaccini, le dosi di Moderna non sono ancora arrivate: in Lombardia rischia di slittare la campagna domiciliare per gli over 80 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le dosi di vaccino di Moderna destinate questa settimana alle Regioni italiane, dalla Lombardia alla Sicilia, più le Province autonome di Trento e Bolzano, non sono ancora arrivate nell’hub di Pratica di Mare. E così la campagna di vaccinazione domiciliare contro il Coronavirus per gli over 80, che in Lombardia dovrebbe iniziare il 18 febbraio, rischia di non poter partire nei tempi programmati. Le Regioni sono state informate nella serata dell’11 febbraio, con una laconica mail inviata alle ore 20.28 dalla struttura del commissario straordinario Domenico Arcuri, che Open ha potuto visionare. Nel testo della mail si legge: Stiamo facendo il possibile affinché il vaccino sia nelle ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ledi vaccino didestinate questa settimana alle Regioni italiane, dallaalla Sicilia, più le Province autonome di Trento e Bolzano, nonnell’hub di Pratica di Mare. E così ladi vaccinazionecontro il Coronavirus per gli80, che indovrebbe iniziare il 18 febbraio,di non poter partire nei tempi programmati. Le Regionistate informate nella serata dell’11 febbraio, con una laconica mail inviata alle ore 20.28 dalla struttura del commissario straordinario Domenico Arcuri, che Open ha potuto visionare. Nel testo della mail si legge: Stiamo facendo il possibile affinché il vaccino sia nelle ...

