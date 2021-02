Travaglio disperato si scaglia sul M5S: «Intortati dalle supercazzole. Non conteranno più niente» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Travaglio disperato. Trasuda bile. Mista a delusione, sgomento e frustrazione politica. Gli attivisti su Rousseau hanno decretato il sì a Draghi, tanto voluto da Grillo e dagli uomini di punta del movimento. Ma il direttore del Fatto Quotidiano, dopo mesi di endorsement. Sublimazioni, santificazioni e miracolose imprese come nemmeno le agiografie dei devoti riescono a contemplare, dà sfogo a tutta la sua ira, apparentemente contenuta in un atteggiamento compassato che tradisce, nelle parole pronunciate a denti stretti, rabbia e amarezza: quelle del grande sconfitto. Quelle del nume tutelare del M5S che, commenta Travaglio dalla Gruber nella puntata di ieri sera di Otto e mezzo, «dopo la farsa del voto su Rousseau, si è consegnato a Mario Draghi». Travaglio disperato e furioso si ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 febbraio 2021). Trasuda bile. Mista a delusione, sgomento e frustrazione politica. Gli attivisti su Rousseau hanno decretato il sì a Draghi, tanto voluto da Grillo e dagli uomini di punta del movimento. Ma il direttore del Fatto Quotidiano, dopo mesi di endorsement. Sublimazioni, santificazioni e miracolose imprese come nemmeno le agiografie dei devoti riescono a contemplare, dà sfogo a tutta la sua ira, apparentemente contenuta in un atteggiamento compassato che tradisce, nelle parole pronunciate a denti stretti, rabbia e amarezza: quelle del grande sconfitto. Quelle del nume tutelare del M5S che, commentadalla Gruber nella puntata di ieri sera di Otto e mezzo, «dopo la farsa del voto su Rousseau, si è consegnato a Mario Draghi».e furioso si ...

stenric56 : RT @SecolodItalia1: Travaglio disperato si scaglia sul M5S: «Intortati dalle supercazzole. Non conteranno più niente» - SecolodItalia1 : Travaglio disperato si scaglia sul M5S: «Intortati dalle supercazzole. Non conteranno più niente»… - il_Giangi : I #5stelle dicono si a #draghiPremier, non vedevo #Travaglio così disperato da quando ha scoperto che comprare una… - _Forza_Italia_ : RT @giorgiogaias: Questo è disperato. Che bello vederti così Marco, ti abbiamo spazzolato la sedia un’altra volta ?? #Travaglio https://t.co… - mario_bontempo : RT @coledoni: #ottoemezzo Travaglio semba un disperato...mi fa pena.. -