Tik Tok deve chiudere: la vittoria dei genitori (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alla fine il verdetto è arrivato, troppo pericoloso tenerlo aperto cosi, troppi rischi per i più piccoli. La chiusura era inevitabile. Tik Tok (Web)Il noto social network ha bloccato tutti i profili dei minori di 13 anni. Una decisione, questa resasi necessaria dei troppi casi verificatisi di suicidi, incidenti e quant'altro provocati dalla smania dei più giovani di pubblicare video o partecipare a sfide lanciate proprio sull'ormai celebre social network. Le cosiddette challenge, sfide che un utente o un gruppo di utenti lanciano e che troppo spesso si fa a gara ad accettare ed imitare i più assurdi e rischiosi atteggiamenti. Il caso della piccola di 10 anni suicidatasi con una cinta stretta intorno al collo per emulare, si era detto, la classica sfida di Tik Tok, considerato che la ragazzina nonostante l'età ne era una accesa frequentatrice. Ma la piccola non ha ...

